Натхненне для мастакоў і фатографаў - якім беларусы ўбачылі зімовы цуд
Аўтар:Капіталіна Зінкевіч
Зіма сёлета ў Беларусі б'е рэкорды. Калі першыя тыдні снежня не ўсялялі надзеі ўбачыць снег, студзень узяў усё на сябе. Прырода не проста падарыла сапраўдную казку, а абудзіла самыя тонкія струны душы, стаўшы музай шматлікіх беларусаў.
Кожны куток Беларусі гэтай зімой нагадвае ілюстрацыі да казкі, якую ў дзяцінстве чытала бабуля. Першы месяц зімы выдаўся па-сапраўднаму марозным і снежным. Паўнапраўна ўвойдучы ў правы, ён са спрытам размаляваў вокны ў даўно забытыя хрустальныя ўзоры, а на вуліцах стварыў краявіды, ад прыгажосці якіх захоплівае дух. Сталіцы зімовы імідж бясспрэчна да твару. Мяккія шапкі на дамах, ледзяшы, крышталі, іней на снежным покрыве - такой чароўнай прыгажосці Беларусь не бачыла даўно (гл. відэа).