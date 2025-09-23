Нацбанк аб'явіў конкурс на новы графічны знак беларускага рубля

Умовы 24 верасня аб’явіў рэгулятар. Цяперашні знак у выглядзе дзвюх літар лацінскага алфавіту - Br - праўленне Нацбанка зацвердзіла 20 гадоў таму - у маі 2005 года і рэкамендавала банкам, юрыдычным і фізічным асобам выкарыстоўваць яго. Гэта датычылася рэкламы, інфармацыйных і даведачных матэрыялаў. Настаў час для абнаўлення.