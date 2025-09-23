3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Нацбанк аб'явіў конкурс на новы графічны знак беларускага рубля
Нацыянальны банк аб'явіў конкурс на новы графічны знак беларускага рубля. Дэдлайн - 7 лістапада.
Умовы 24 верасня аб’явіў рэгулятар. Цяперашні знак у выглядзе дзвюх літар лацінскага алфавіту - Br - праўленне Нацбанка зацвердзіла 20 гадоў таму - у маі 2005 года і рэкамендавала банкам, юрыдычным і фізічным асобам выкарыстоўваць яго. Гэта датычылася рэкламы, інфармацыйных і даведачных матэрыялаў. Настаў час для абнаўлення.
"Плануем, што да канца года будзем мець новы графічны сімвал. Перавагу будуць мець тыя эскізы, якія ўтрымліваюць адну літару і адпавядаюць лацінцы, рускай або беларускай мове. Напрыклад, мы зараз бачым, што практычна ўсе краіны свету выкарыстоўваюць менавіта адну літару, і яна заўсёды асацыіруецца з нейкай валютай. Мы такі агляд зрабілі і, думаю, трэба, каб і ў нас была адна літара", - расказаў намеснік старшыні праўлення Нацбанка Беларусі Андрэй Картун.
Лепшыя работы адбярэ камісія, а пераможцу дапамогуць выбраць усе жадаючыя праз адкрытае галасаванне на сайце Нацбанка з 17 па 28 лістапада. Вынікі аб’явяць да 31 снежня.