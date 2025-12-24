3.71 BYN
Нацыянальны аэрапорт Мінск узнагароджаны міжнароднай прэміяй у сферы транспарта і лагістыкі
Аўтар:Анастасія Рудзкая
Дасягненні працы Нацыянальнага аэрапорта адзначаны на міжнароднай арэне. Наша паветраная гавань атрымала перамогу ў конкурсе "Магістраль Awards - 2025". Паступіла больш за сотню заявак ад удзельнікаў з краін СНД, ЕАЭС, Кітая, ААЭ і іншых.
Нацыянальны аэрапорт Мінск узнагароджаны прэстыжнай міжнароднай прэміяй у сферы транспарта і лагістыкі. Пераможцы і дыпламанты былі вызначаны ў 21 намінацыі - ад лічбавых рашэнняў да кадравых і грамадскіх ініцыятыў (больш падрабязна – глядзіце відэа).