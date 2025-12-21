3.66 BYN
Навагодні баль аб’яднаў 160 таленавітых вучняў Мінска
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Навагодні баль праходзіць у Мінскім палацы дзяцей і моладзі. На паркет выйшлі 160 таленавітых юнакоў і дзяўчат - выдатнікі вучобы і пераможцы алімпіяд, гімназісты і актыўныя вучні.
Чароўны вальс, жвавая полька і элегантная кадрыля. Акрамя класікі, у праграме і сучасныя танцы. Драйву свецкаму раўту дадалі мамба і шаффл-батл. Адкрыў вечар па традыцыі паланэз.
Музычнае суправаджэнне забяспечылі сімфанічны аркестр і дыджэй. Каб усё прайшло бездакорна - пары некалькі месяцаў ўдасканальвалі харэаграфічнае майстэрства. Навагодні баль праходзіць у рамках рэспубліканскай акцыі "Нашы дзеці".