Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Навагодні баль аб’яднаў 160 таленавітых вучняў Мінска

Навагодні баль праходзіць у Мінскім палацы дзяцей і моладзі. На паркет выйшлі 160 таленавітых юнакоў і дзяўчат - выдатнікі вучобы і пераможцы алімпіяд, гімназісты і актыўныя вучні.

Чароўны вальс, жвавая полька і элегантная кадрыля. Акрамя класікі, у праграме і сучасныя танцы. Драйву свецкаму раўту дадалі мамба і шаффл-батл. Адкрыў вечар па традыцыі паланэз.

Музычнае суправаджэнне забяспечылі сімфанічны аркестр і дыджэй. Каб усё прайшло бездакорна - пары некалькі месяцаў ўдасканальвалі харэаграфічнае майстэрства. Навагодні баль праходзіць у рамках рэспубліканскай акцыі "Нашы дзеці".

Разделы:

ГрамадстваСям'я і дзеці