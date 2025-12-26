3.71 BYN
Навагодні святочны экспрэс "Мінск - Мара" прыбыў на платформу Дома Раства
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Навагодні і святочны экспрэс "Мінск - Мара" прыбыў у сталіцу на платформу інтэрактыўнай прасторы Дом Раства. Каларытная лакацыя - гэта дзве мабільныя пляцоўкі: атмасферны цуд-вакзал і дзіўная вёска. Казачныя і ўтульныя міні-хаткі, шчодры кірмаш і падарожжа ў свет дзяцінства на зімовым цягніку.
У Першым нацыянальным гандлёвым доме, нагадаем, адкрыліся апартаменты зімовага чараўніка. Дзед Мароз са сваімі памочнікамі штодня запрашае дзяцей на навагоднюю казку і прымае паштоўкі з пажаданнямі.