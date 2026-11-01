Навацыі лістапада: што прынёс беларусам апошні месяц восені
На календары 1 лістапада, а значыць, у Беларусі ўступае ў сілу шэраг навацый.
З 1 лістапада бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва зафіксуюць на адзнацы ў 535 рублёў 70 капеек. Гэта ўжо чацвёртае і апошняе павышэнне ў 2026 годзе. Новая сума галоўнага арыентыру ў разліку шэрагу дапамог і даплат будзе дзейнічаць да канца студзеня 2027-га.
Суразмерна больш стануць аднаразовыя выплаты пры нараджэнні дзяцей, так на першае прызначана 5 357 руб., на другое і наступных надалей будзе амаль 7, 5 тыс. беларускіх рублёў.
Субсідыі на адкрыццё сваёй справы таксама дадалі з гэтага дня. Такая дапамога ад дзяржавы прызначана тым, каму ёсць 18 і больш гадоў, і пры наяўнасці рэгістрацыі ў службе занятасці як беспрацоўны. Фінансавая дапамога для камфортнага старту вылучаецца бязвыплатна (гл. відэа).