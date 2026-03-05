3.74 BYN
Навучанне ў духу інстытута высакародных дзяўчат адбываецца ў адзінай у краіне жаночай гімназіі
Аўтар:Аляксандра Гойтан
Вясновы росквіт прыгажосці і таленту. А ў калектыве Жодзінскай гімназіі заўсёды вясна. З 1 па 11 клас вучацца тут толькі дзяўчаты. Гэта адзіная ў краіне гімназія з паасобным навучаннем для выдатнай паловы ў духу інстытута высакародных дзяўчат. Там вывучаюць этыкет, дызайн, дамаводства і асновы псіхалогіі зносін.
Жодзіна - папулярны на ўвесь свет горад звышцяжкіх машын, а яго пяшчотны бок вядомы далёка не ўсім. Тут адкрыта адзіная ў Беларусі жаночая гімназія са сваімі душэўнымі традыцыямі і дрэс-кодам. Як выглядае навучальны дзень у царстве дзяўчынак, ці праўда, што тут гадуюць ідэальных нявест і бізнес-лэдзі – праверым (гл. відэа).