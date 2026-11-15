Навука са школьнай лавы: як БДУ рыхтуе маладыя кадры

Шлях у вялікую навуку пачынаецца не з універсітэцкай аўдыторыі, а са школьнай парты. Так, у БДУ працуюць прадметныя школы юных хімікаў, географаў, матэматыкаў - для тых, хто яшчэ толькі прыглядаецца да навукі. І вось вынік: толькі ў 2026 годзе больш як 130 пераможцаў алімпіяд і лаўрэатаў спецфондаў сталі першакурснікамі галоўнай кузні кадраў нашай краіны.

За гэтай лічбай стаіць не выпадковасць, а выбудаваная сістэма. Напрыклад, на хімфаку БДУ сёлета адбыўся ўжо 57-ы набор у школу юнага хіміка. Больш за сотню школьнікаў вучацца ў тых, хто сам стаяў на алімпійскім п'едэстале (глядзіце відэа).