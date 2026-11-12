Навука - вытворчасці: у Мінску прайшоў форум аб інавацыях для рэальнага сектара эканомікі

Навука павінна працаваць на эканоміку не ў тэорыі, а на практыцы. У Мінску прайшоў першы навукова-практычны форум "Навука - вытворчасці: інавацыі для рэальнага сектара эканомікі". Больш за 100 вядучых навукоўцаў, прадстаўнікі дзясятка ВНУ, кіраўнікі буйных прадпрыемстваў, 6 тэматычных секцый, прысвечаных самым запатрабаваным галінам эканомікі - мікраэлектроніцы, прамысловым інавацыям, біятэхналогіям і фармацэўтыцы, аграпрамысловаму комплексу. А яшчэ форум - гэта новыя гарызонты для моладзі (глядзіце відэа).