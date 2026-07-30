Навукова-даследчы цэнтр вывучэння дзікай прыроды адкрылі ў Белавежскай пушчы

У Нацыянальным парку "Белавежская пушча" адкрылі Міжнародны навукова-даследчы цэнтр вывучэння дзікай прыроды. Зараз гэта галоўная пляцоўка, што аб'ядноўвае беларускіх і замежных навукоўцаў, эколагаў, экспертаў, а таксама навуковыя пошукі ў галіне асабліва ахоўных прыродных тэрыторый Беларусі.

Тут будуць вывучаць эталонныя экасістэмы Белавежскай пушчы, распрацоўваць інавацыйныя метады палявых даследаванняў, фарміраваць стратэгіі кіравання рэліктавым першабытным лесам Еўропы з улікам кліматычных змяненняў.



Новы цэнтр павысіць якасць маніторынгу рэдкіх відаў жывёл, у тым ліку белавежскага зубра.

Сучасны двухпавярховы будынак Навукова-даследчага цэнтра вывучэння дзікай прыроды ўзводзілі крыху больш чым год. Праект рэалізаваны па даручэнні кіраўніка спраў Прэзідэнта Беларусі.

Захаванне экалагічнай спадчыны - прыярытэт краіны. У Беларусі створаны ўсе ўмовы для прафесіяналаў: інфраструктура новага аб'екта разлічана на эфектыўную адначасовую працу як пастаянных, так і запрошаных спецыялістаў.

Будынак абсталяваны перадавымі лабараторыямі экалагічнага маніторынгу, а таксама сучаснымі высокатэхналагічнымі сховішчамі для сістэматызацыі і захоўвання ўнікальных узораў флоры і фаўны.