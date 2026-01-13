3.71 BYN
2.92 BYN
3.40 BYN
У сталіцы прэзентавалі кнігу "Радыёлетапіс краіны. Беларускае радыё - 100 гадоў у эфіры"
Да юбілею Беларускага радыё выдавецтва "Беларусь" пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі выпусціла ўнікальны летапіс.
200 старонак распавядаюць гісторыю ад пачатку айчыннага радыёвяшчання да нашых дзён. Гэта спалучэнне гістарычнага нарысу і маштабнага навуковага даследавання. У кнізе ўнікальныя фотадакументы (рэдкія кадры працы дыктараў розных эпох, будаўніцтва першых радыёмачт і закуліссе сучасных студый).
Прэзентацыя ператварылася ў вялікі канцэрт. Бо сёння ў эфіры не толькі 12 радыёстанцый. Гэта музычныя калектывы: свой аркестр, хор, ансамбль. Акрамя таго, дзяржаўны эфір - яшчэ і пастаўшчык талентаў. Лаўрэаты легендарнага радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі" атрымліваюць дапамогу ад дзяржавы і становяцца стыпендыятамі фонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі.
Сярод аўтараў кнігі сучасныя радыёжурналісты, супрацоўнікі дзяржаўных станцый. Тыраж выдання - усяго 500 экзэмпляраў. Таму ўладальнікаў эксклюзіўнага фаліянта можна назваць шчасліўчыкамі.