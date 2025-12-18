3.68 BYN
Названа сем прыярытэтаў, прапанаваных праектам Праграмы сацэканамразвіцця Беларусі на пяцігодку
Праектам Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-2030 гады прапанавана сем прыярытэтаў, расказаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын падчас пасяджэння VII Усебеларускага народнага сходу, піша БЕЛТА.
"Першы прыярытэт - нацыянальная дэмаграфічная бяспека: захаванне насельніцтва, умацаванне здароўя нацыі і падтрымка сям'і. Другі - развіццё чалавечага патэнцыялу: якасная адукацыя, выхаванне гарманічнай і патрыятычнай асобы. Трэці - стварэнне якаснага і зручнага асяроддзя для жыцця", - сказаў Аляксандр Турчын.
Чацвёртым прыярытэтам у Праграме ўказаны рост канкурэнтаздольнасці, паскарэнне тэхналагічнага развіцця і лічбавая трансфармацыя, пятым - моцныя рэгіёны, шостым - умацаванне абараназдольнасці дзяржавы і развіццё абароннага сектара эканомікі, сёмым - рэалізацыя турыстычнага патэнцыялу.