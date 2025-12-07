3.78 BYN
Не больш чым 0,3 % за месяц: у Беларусі ўстаноўлены ліміт павышэння цэн на агуркі і памідоры
У Беларусі ўзяты на кантроль рост цэн на агуркі і памідоры, гэта прадугледжана карэкціроўкамі ў цэнавае рэгуляванне. Новыя нормы ўступілі ў сілу. Для вытворцаў уведзены паталок цэнавага росту, самастойна яны могуць ўзняць кошт гародніны штомесяц толькі на 0,3 %. Калі больш - цану прыйдзецца ўзгадніць.
У МАРГ перакананыя, што такая мера зробіць агуркі і таматы даступнымі ў міжсезонне, калі цэны на прадукцыю вырастаюць.
Сярод іншых навацый - скарачэнне пераліку тавараў, якія падлягаюць цэнаваму ўрэгуляванню, раней было 211 пазіцый, а зараз - 199.
Характэрна, што за цэнамі ў краіне назіраюць дыстанцыйна. Пры Міністэрстве па падатках і зборах працуе цэлы комплекс па маніторынгу ў розніцы. Даныя атрымліваюць праз касавае абсталяванне. Кантралёры бачаць, хто накручвае цэны, і паведамляюць у МАРГ для ўхілення парушэнняў.