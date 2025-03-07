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Не толькі цюльпаны: у 2025 годзе фіксуюць мімозны бум

Выява

У 2025 годзе назіраецца мімозны бум. Вырошчваюць і збіраюць ярка-жоўтыя суквецці ў Сочы і Абхазіі, а ўжо потым транспартуюць на беларускія прылаўкі.

На мове кветак мімоза - сімвал сталасці пачуццяў і намераў. А яшчэ гавораць, што мімоза здольная пазбавіць ад стомленасці і стрэсу.