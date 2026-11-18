Не застаюцца ўбаку ад праблем у рэгіёнах, а таксама актыўна ўключаны ў міжнародную дзейнасць дэпутаты. На гэтым акцэнтаваў увагу старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар Сергеенка на сустрэчы з кіраўніцтвам Гомельскага рэгіёна, актывам Мазырскага і іншых раёнаў. Ён адзначыў вопыт Палескага рэгіёна, яго развіццё і перспектывы. Асобная ўвага была нададзена ўзаемадзеянню з дэпутацкім корпусам на месцах.

Прамысловы патэнцыял рэгіёна

Падчас візіту на Мазырсоль Ігар Сергеенко разам з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, абранымі ад Гомельскай вобласці, азнаёміўся з вытворчасцю і матэрыяльнай базай прадпрыемства. Яно выпускае больш за 2 тыс. т паваранай солі за суткі. Асаблівы акцэнт - на рэальную дапамогу Палескаму рэгіёну. Некалькі гадоў Мазырсоль аказвае шефскую дапамога аграсферы. Адно з сельскагаспадарчых прадпрыемстваў Ельскага раёна ўжо ўвайшло ў структуру завода ў якасці цэха. Да канца года да прадпрыемства плануецца далучыць яшчэ адну гаспадарку.

Прамысловы патэнцыял рэгіёна

На Мазырскім машынабудаўнічым заводзе старшыня Палаты прадстаўнікоў дэталёва азнаёміўся з лінейкай тэхнікі. Адзін з асноўных кірункаў завода - выпуск трактароў на гусенічным ходзе. Гэта адзінае прадпрыемства ў Беларусі, якое вырабляе такую тэхніку. Геаграфія паставак завода ўключае больш за 15 краін.

Таксама Ігар Сергеенка наведаў сярэднюю школу № 16 г. Мазыра, дзе сустрэўся з маладымі спецыялістамі раёна, азнаёміўся з працай фізкультурна-аздараўленчага цэнтра "Палессе-Арэна".