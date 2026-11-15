Недахоп капіталу - не перашкода для адкрыцця сваёй справы: як можна атрымаць бязвыплатную субсідыю
Калі праца на зямлі падмацавана пісьменнай падтрымкай, вынік не прымушае сябе чакаць. Але ў Беларусі гэтак жа працуе формула поспеху і ў малым бізнесе. Дзяржава гатова ўкласціся ў ініцыятыву кожнага, хто хоча працаваць і зарабляць.
Адкрыць уласны кветкавы магазін, стаць вытворцам паўфабрыкатаў або запусціць вытворчасць вырабаў на 3D-прынтары - усё гэта можна зрабіць за кошт дзяржавы. Усё больш беларусаў, дзякуючы дзяржаўнай бязвыплатнай фінансавай падтрымцы, паспяхова запускаюць і развіваюць сваю справу. Такой магчымасцю ў рэспубліцы толькі ў 2026 годзе скарысталіся больш за 900 чалавек.
Для многіх з іх менавіта стартавы капітал і стаў тым самым вырашальным штуршком, які дазволіў ператварыць даўнюю мару ў рэальную крыніцу даходу (гл. відэа).