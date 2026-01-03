3.71 BYN
Ноч кантрастаў паміж феерверкамі і пажарамі: як свет сустрэў 2026 год
Аўтар:Яна Мендзелева
Новы год уварваўся ў свет як феерверк эмоцый - ад захаплення да ўзрушэнняў. У Кітаі неба ператварылася ў жывую карціну. У Абу-Дабі рэкордная гадзіна феерверкаў і тысячы дронаў ператварылі пустыню ў касмічнае шоу.
У Якуцку свята сустрэлі пры мінусе 48 градусах, даказваючы, што маразы не могуць замарозіць радасць. Але Еўропа ўбачыла іншы бок ночы: пажары, беспарадкі і трагедыі нагадалі, што каляндар можа адчыняцца не толькі святлом, але і ценем.
Ноч пераходу ў новы год стала на планеце тэатрам кантрастаў. Зямля нібы разгарнула перад чалавецтвам вялізны экран, на якім адначасова ішлі розныя спектаклі: дзесьці ззялі агні рэкордаў, а дзесьці грукаталі выбухі і пажары (больш падрабязна – глядзіце відэа).