Новае аблічча сталіцы: як і чаму перабудоўваюць знакамітую Арлоўку
Знесці нельга пакінуць. Дзе паставіць коску ў гісторыі знакамітай мінскай Арлоўкі, вырашаюць горадабудаўнікі, жыхары - у чаканні вердыкта. Пачаўся новы этап перазагрузкі раёна. Некаторыя прыватныя дамы пайшлі пад знос.
Адна з прычын - метро, якое неўзабаве з'явіцца паблізу кварталаў, а пасля падземнага будаўніцтва плануюць змяніць канцэпцыю забудовы і інфраструктуры.
Разбурыць старое, каб пабудаваць новае. Зараз на скрыжаванні вуліц Арлоўскай, Гая, Мазырскай, Аршанскай пачаўся этап зносу прыватнага сектары. Звязана гэта ў тым ліку і з тым, што зблізку хутка пачнуць будаўніцтва лініі метро.
Знакамітая мінская Арлоўка. Усе будынкі розныя па стылі і архітэктурным рашэнні. Вельмі шмат і драўляных дамоў. У XIX стагоддзі тут размяшчаліся фальваркі. А ў 50-х грамадзянам сталі выдзяляць участкі пад індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва. Добраўпарадкаваць забудовы вырашылі яшчэ ў пачатку 2000-х. З тых часоў не аднойчы праводзілі грамадскія абмеркаванні з прэзентацыяй канцэпцыі будучага жылога комплексу. Некаторыя дамы зносілі, а зараз пачаўся новы этап перазагрузкі Арлоўкі( гл. відэа).