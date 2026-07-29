Новая арт-прастора з'явіцца ў гарадскім парку Дзяржынска

Добраўпарадкаванне гарадоў-спадарожнікаў будзе садзейнічаць не толькі камфортнаму пражыванню мясцовых жыхароў, але і паляпшэнню іх турыстычнага іміджу. Пра гэта заявілі ў Дзяржынску, дзе пад кіраўніцтвам губернатара прайшоў штаб аблвыканкама па падрыхтоўцы да фестывалю-кірмашу "Дажынкі".

Аляксей Кушнарэнка аглядзеў стан капітальнага рамонту і дваровых тэрыторый і пабываў у гарадскім парку. Яго, дарэчы, аб'яднаюць з новымі ўчасткамі плошчы. Там з'явіцца арт-прастора. Такім чынам, для жыхароў і гасцей будзе больш пешаходных зон. Падчас нарады расказалі пра мадэрнізацыю інжынерна-тэхнічных сетак Дзяржынска (глядзіце відэа).