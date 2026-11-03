Новая тэхніка для ўборкі кукурузы праходзіць выпрабаванні ў рэгіёнах

Практычныя выпрабаванні новай беларускай тэхнікі для ўборкі кукурузы праходзяць у рэгіёнах. Падчас рабочай паездкі ў Віцебскую вобласць прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын наведаў гаспадарку "Новыя Гараны" ў Полацкім раёне, дзе на палях прадставілі энерганасычаныя камбайны. У тым ліку высокай праходнасці на паўгусенічным ходзе вытворчасці "Гомсельмаш".

Тэхніка прадэманстравала ўборку - на карнаж і на зерне. Ураджай кукурузы дазваляе фарміраваць надзейную кормавую базу для жывёлагадоўлі. Каб высокабялковая культура не страціла карысных ўласцівасцяў - важны граматны падыход падчас уборкі. Таму запыт аграрыяў - надзейны парк тэхнікі: высокапрадукцыйныя камбайны павышанай праходнасці.

Андрэй Кузняцоў, міністр прамысловасці Беларусі:

"Паказана два кормаўборачныя камбайны - 450 конскіх сіл і 650 конскіх сіл. 650 конскіх сіл - гэта поўнапрывадны камбайн. Мы ідзём у нагу з часам. Можна ганарыцца тэхнікай. Лакалізацыя па "Гомсельмашы" ў сярэднім больш за 87 %".

У цэнтры ўвагі Аляксандра Турчына ў Віцебску - ход рэалізацыі інвестпраекта па мадэрнізацыі цэха на прадпрыемстве "Віцебскдрэў". Праект накіраваны на абнаўленне і нарошчванне вытворчых магутнасцяў.

Мадэрнізацыя дазволіць выпускаць канкурэнтаздольны фармат пліт. Выпуск першай прадукцыі запланаваны на 2028 год.