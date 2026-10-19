Новы дзіцячы сад на 230 месцаў будуюць у "Мінск-Міры"

У мікрараёне "Мінск-Мір" працягваецца будаўніцтва новага дзіцячага сада. Будзе 12 груп: дзве ясельныя і 10 для дзяцей сярэдняга і старэйшага ўзросту. Зараз будаўнікі манцируюць цагляны каркас і падводзяць да будынка інжынерныя сеткі. На пляцоўцы працуюць амаль паўсотні чалавек.

Здаць аб'ект у эксплуатацыю плануюць у другой палове 2027 года.

Дзяніс Віхрэнка, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Мінска:

"Гэта тыпавы садок на 230 месцаў, складаецца з некалькіх блокаў з цэнтральным ядром, а таксама ў ім ёсць басейн, які прызначаны для аздараўленчага плавання дзяцей. Сёння вядзецца будаўніцтва будынка: робяць перакрыцце першага паверха, пачалі ўзвядзенне сцен другога паверха".

Маштабы будаўніцтва будуць толькі расці: у жылым комплексе з'явяцца яшчэ два дзіцячыя садкі. Для іх ужо распрацавана праектная дакументацыя.