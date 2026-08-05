Новы мост звяжа Столін і Лунінец

Столінскі і Лунінецкі раёны звяжа новы аўтамабільны мост. Пуцеправод злучыць кароткім маршрутам і населеныя пункты Брэсцкай і Мінскай абласцей.

Зараз берагі Лунінецкага і Столінскага раёнаў звязвае паромная пераправа. Летам доўгая пагрузка-разгрузка, зімой пераправа і зусім не функцыянавала. Рашэнне адно, і яно ад кіраўніка дзяржавы: за самы кароткі тэрмін пабудаваць паўнавартасны мост і дарогу. Спачатку спраектавалі, пасля пачалася вялікая будоўля з прыцягненнем максімальнай колькасці рэсурсаў.

Аўтакраны, дарожная тэхніка, свідравыя ўстаноўкі - усе сілы засяроджаны на лунінецкім беразе. Зараз вядзецца ўсталяванне апор. У такой справе дробязей не бывае, тым больш заяўка на сучасную і зручную для ўсіх дарогу, якая скароціць лішнія кіламетры паміж гарадамі. А гэта эканамічнае развіццё ў перспектыве, бо адлегласці ўплываюць на сабекошт прадукцыі, даступнасць неабходных паслуг і мабільнасць людзей.

Пры правядзенні работ будаўнікі натыкнуліся на рэшткі царскага чыгуначнага моста канца XIX стагоддзя. "То быў царскі мост, але мы пабудуем наш, беларускі, прэзідэнцкі, вельмі эфектыўны", - заявіў старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаіл Русы.

Даўжыня будучага моста складзе амаль 490 м. У праекце 6 пралётаў. Апоры не будуць размяшчацца ў рэчышчы Прыпяці з яе шырокай абалонай і прыродаахоўнымі абмежаваннямі. Рух будзе двухпалосны.

Каб паскорыць працэс будаўніцтва, паралельна вядзецца распрацоўка праекта. Дакументацыя выдаецца паэтапна, і будаўнікі адразу пачынаюць выконваць новыя работы. Спецнагляд вядзецца прама на аб'екце, пытанні вырашаюцца на месцы. Галоўная задача - хуткасць і якасць.

Адсутнасць прамых аўтамабільных зносін паміж Столінскім і Лунінецкім раёнамі - пытанне даўняе. У аб'езд даводзілася рабіць каля 170 км. Пераправай - 46 км, аднак неабходна падладжвацца пад расклад, узровень вады і час года. Зараз у мясцовых жыхароў з'явілася альтэрнатыва, якая абяцае абсалютную зручнасць.

Праект уключаны ў праграму развіцця раёнаў Прыпяцкага Палесся і вырашыць як сацыяльныя, так і эканамічныя пытанні. Мост дапаможа наладзіць транспартныя зносіны круглы год без перабояў, што дазволіць лёгка дабрацца да месцаў прызначэння, а значыць забяспечыць сістэмную работу служб, прадпрыемстваў і ўстаноў. Планы на аб'ект амбіцыйныя, надзеі на яго вялікія. І мяркуючы па тэмпах узвядзення моста, ён будзе гатовы ў тэрмін.