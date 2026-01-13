3.71 BYN
Новы навучальны год стартаваў у падраздзяленнях органаў пагранічнай службы Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ва ўсіх падраздзяленнях органаў пагранічнай службы Беларусі стартаваў новы навучальны год. Гэта пачатак насычанага перыяду інтэнсіўнай падрыхтоўкі, вучэнняў і ўдасканалення прафесійнага майстэрства. Урачыстыя пастраенні прайшлі ва ўсіх воінскіх часцях.
Адразу пасля афіцыйных мерапрыемстваў навучальны працэс перайшоў у практычную плоскасць - пачаліся заняткі па ключавых дысцыплінах баявой і спецыяльнай падрыхтоўкі. Асаблівы акцэнт сёлета зроблены на якасць. 2026-ы аб'яўлены ў ведамстве Годам пагранічнага майстэрства.