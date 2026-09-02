Новы сезон стартуе ў Купалаўскім тэатры

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы зноў чакае свайго гледача. Канікулы скончыліся, наперадзе спектаклі і новыя пастаноўкі. Пасля нядоўгага расстання на сцэне зноў "Паўлінка". Дарэчы, адкрываць і закрываць сезон п'есай Янкі Купалы - добрая традыцыя тэатра.

Купалаўскі тэатр ужо 107-мы раз узднімае заслону для гледачоў на біс. Па традыцыі новы сезон адкрывае легендарная "Паўлінка".

Менавіта з гэтай пастаноўкі калісьці пачыналася гісторыя трупы. Хрэстаматыйны твор Янкі Купалы і сёння збірае поўныя залы. Пры гэтым мала хто ведае, што "Паўлінкі" магло і не быць. Першапачаткова Янка Купала напісаў невялікі аповед з вельмі меладычнай назвай "А вербы шумелі". У аснове ляжаў усё той жа сюжэт пра закаханых. Пазней менавіта гэта гісторыя і лягла ў аснову п'есы. Але чаму ж класік адмовіўся ад прозы на карысць драматургіі, - для нас так і застанецца загадкай.

Будуць у гэтым сезоне і новыя пастаноўкі. Першай восеньскай прэм'ерай у афішы Купалаўскага тэатра стане "Сэрца на далоні" паводле рамана Івана Шамякіна.