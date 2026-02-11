Глядзець анлайнПраграма ТБ
Новы цэнтр Беларускай партыі "Белая Русь" адкрыўся ў Мінскім тэхнапарку

Грамадска-палітычны цэнтр партыі "Белая Русь" адкрыўся ў Мінскім гарадскім тэхнапарку.

Гэта новая сучасная пляцоўка для рабочых сустрэч, семінараў, абмеркавання праблемных пытанняў і новых ідэй для паляпшэння сацыяльнай і эканамічнай сферы Ленінскага раёна.

Удзельнікі ўрачыста перарэзалі стужку і ацанілі свае новыя рабочыя месцы.

Цэнтр створаны як сучасная пляцоўка для дыялогу, разлічаная не толькі на членаў партыі, але і на ўсіх актыўных грамадзян Ленінскага раёна.

