Новых памочнікаў Прэзідэнта прадставілі актыву Магілёва і Гомеля

Новага памочніка Прэзідэнта - інспектара па Магілёўскай вобласці Надзею Каткавец актыву вобласці прадставіў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Дзмітрый Крутой.

Працоўная дзейнасць Надзеі Каткавец звязана перш за ўсё з сельскай гаспадаркай. Яна працавала кіраўніком сельгаспрадпрыемства, першым намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання, курыравала адпаведны кірунак. Акрамя таго, займала пасаду намесніка старшыні савета дырэктараў Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі.



Надзея Каткавец добра ведае Магілёўскую вобласць, у тым ліку і Шклоўскі раён, на якім Прэзідэнт робіць асаблівы акцэнт і прад'яўляе высокія патрабаванні - стаць узорным для іншых раёнаў краіны.

Новага памочніка Прэзідэнта прадставілі ў Гомелі

Падцягнуць узровень рэгіёна да Гродзенскай вобласці - такая задача пастаўлена перад новым памочнікам Прэзідэнта - інспектарам па Гомельскай вобласці Юрыем Валяватым. 9 ліпеня мясцовай вертыкалі, актыву рэгіёна яго прадставіў першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Уладзімір Пярцоў. Да гэтага Юрый Валяваты займаў пасаду першага намесніка старшыні Гродзенскага аблвыканкама. Сярод асноўных кірункаў, на якія варта звярнуць увагу новаму памочніку Прэзідэнта, - развіццё прамысловых прадпрыемстваў, сельскагаспадарчай галіны, праца з кадрамі.