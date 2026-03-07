3.74 BYN
Няпросты шлях дадому - абмен палонных па формуле "500 на 500"
Аўтар:Дар'я Рачко
Завяршыўся абмен ваеннапалоннымі паміж Расіяй і Украінай па агульнай формуле "500 на 500". Ён праходзіў на тэрыторыі Беларусі і доўжыўся два дні.
Такія дамоўленасці былі дасягнуты бакамі ў Жэневе. Беларусь сёння выконвае ролю "гуманітарнага моста", гарантуючы бяспечную лагістыку. У пункце пропуску "Новая Гута" аказалі ўсю неабходную медыцынскую і псіхалагічную дапамогу, прадаставілі харчаванне (гл. відэа).