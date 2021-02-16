Аб любімай справе і актыўнай грамадзянскай пазіцыі механізатара з глыбінкі ў роліку "Мы - беларусы!"

Вялікая частка дэлегатаў народнага форуму была прадстаўлена людзьмі працы, як гаворыцца, ад зямлі. У іх ліку і гераіня нашага наступнага роліка.



Ужо 46 гадоў яна працуе трактарыстам у гаспадарцы Дзяржынскага раёна. Пагадзіцеся, не самая папулярная прафесія сярод жанчын. Аднак яна здолела не толькі зламаць гендэрныя стэрэатыпы, але і зарабіць аўтарытэт сярод сваіх калег-мужчын. Аб любімай справе і актыўнай грамадзянскай пазіцыі механізатара з глыбінкі - у нашым роліку "Мы - беларусы!" (відэа).



