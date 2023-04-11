3.76 BYN
Хто сёння вяртае імёны безыменным салдатам з парадкавымі нумарамі і чаму іх лёс - подзвіг
Шталагі былі лагерамі гітлераўскага вермахта для ваеннапалонных радавога складу. Існавалі яшчэ афлагі для палонных афіцэраў і дулагі, так званыя транзітныя. Усяго за гады гітлераўскай акупацыі на тэрыторыі Беларусі ў розны час дзейнічала больш за 160 лагераў для савецкіх ваеннапалонных.
Агульная колькасць загінуўшых у іх, паводле звестак Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па ўстанаўленні і расследаванні злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх саўдзельнікаў, складае больш чым 810 тысяч чалавек. З іх - 80 тысяч - ахвяры Шталага-352.
Хто сёння вяртае імёны безназоўным салдатам з парадкавымі нумарамі і чаму іх лёс лічым подзвігам, распавядзём у рэпартажы Ніны Мажэйкі (падрабязнасці ў відэа).