Хто сёння вяртае імёны безыменным салдатам з парадкавымі нумарамі і чаму іх лёс - подзвіг

Шталагі былі лагерамі гітлераўскага вермахта для ваеннапалонных радавога складу. Існавалі яшчэ афлагі для палонных афіцэраў і дулагі, так званыя транзітныя. Усяго за гады гітлераўскай акупацыі на тэрыторыі Беларусі ў розны час дзейнічала больш за 160 лагераў для савецкіх ваеннапалонных.