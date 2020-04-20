Адукацыйны працэс у краіне будзе аднаўляцца паступова

Сёння пасля канікул, якія вымушана зацягнуліся, у краіне аднавіўся навучальны працэс. Эпідэмічная сітуацыя ўнесла свае карэктывы, пачатак вучэбнай чвэрці адкладваўся двойчы, але выпускныя іспыты і ўступная кампанія не за гарамі. Праўда, гэтая тэма выклікала шырокі рэзананс, меркаванні бацькоў падзяліліся. Яно і зразумела, усе мы хвалюемся за сваіх дзяцей. Як наладжаны навучальны працэс, які алгарытм дзеянняў? З гэтым пытаннем мы звярнуліся сёння ў профільнае ведамства. Вучэбна-тэматычнае планаванне адкарэктавана, адзначылі ў Міністэрстве адукацыі. Адукацыйны працэс будзе аднаўляцца паступова. І гэта ключавы момант.



Весці або не весці дзіця ў школу – ніхто не абавязвае, асобна падкрэслілі журналістам. На працягу дня ў навучальных установах прадугледжаны шэраг прафілактычных мерапрыемстваў. У тым ліку ці патрэбная школьніку маска - даведвалася наш карэспандэнт Анастасія Бенедзісюк (відэа).



