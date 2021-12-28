Вольга Бузава: Х-Factor Belarus змяніў не толькі лёсы ўдзельнікаў праекта, але і мой

Настаўніца шоу Х-Factor Belarus стала госцем праграмы "Скажынемаўчы". У новым выпуску праекта Вольга Бузава - паспяховая жанчына, спявачка, блогер, актрыса і тэлевядучая. Па гарачых слядах успомнілі скандалы з Сяргеем Саседавым у прамых эфірах шоу і як тэлевізійныя інтрыгі перацяклі ў рэальнае жыццё. Даведаліся меркаванне настаўніцы, ці стануць яе вакалісты зоркамі, і абмеркавалі самыя яркія моманты першага сезона шоу Х-Factor Belarus.



Вольга Бузава адзначыла, што першы сезон шоу Х-Factor Belarus змяніў не толькі лёсы ўдзельнікаў праекта, але і яе ў тым ліку.



Як з дзяўчынкі, што жыла ў галечы ў піцерскай камуналцы, яна стала суперзоркай, як да рэаліці працавала прыбіральшчыцай і чаму навучыла эпатажную Ксенію Сабчак. Скандал з Маскоўскім мастацкім тэатрам, Губерніевым, Салаўёвым - падрабязнасці глядзіце ў новым выпуску праграмы "Скажынемаўчы" на сайце Белтэлерадыёкампаніі, у YouTube і тэлеграм-канале праекта.



