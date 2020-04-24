Анлайн-марафон у падтрымку віцебскіх медыкаў

На дабрачынны рахунак Віцебскай клінічнай бальніцы кожную гадзіну прыходзіць некалькі тысяч беларускіх рублёў. Збор сродкаў праходзіць у рамках маштабнага анлайн-марафону ў падтрымку медыцынскіх работнікаў. Тры дзясяткі беларускіх артыстаў і музыкантаў перадаюць вакальную эстафету ў студыі гукапісу прадзюсарскага цэнтра "СПАМАШ". Хіты ўжо праспявалі Алёна Ланская, Ілья Сільчукоў і група VAL. Марафон прадоўжыцца да 22:30. Вы можаце далучыцца да канцэрта з дапамогай YouTube-платформы.