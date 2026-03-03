3.74 BYN
Ордэн Маці ўручылі 26 шматдзетным мінчанкам
Быць мамай - самая высокародная місія жанчыны. У Беларусі па добрай традыцыі напярэдадні вясновага жаночага свята шматдзетным маці ўручаюць ордэны.
У 2026 годзе высокай узнагароды ўдастоены 26 жыхарак Мінска. Гэта жанчыны, якія выхоўваюць пецярых і больш дзяцей, вядуць сямейны побыт, робяць кар'еру, рэалізуюцца ў творчасці. Усе яны - прыклад для пераймання.
4 сакавіка клапатлівым матулям узнагароды ўручыў мэр Мінска.
Высокая ўзнагарода
У зале сабраліся жанчыны самых розных прафесій: педагогі, медыкі, работніцы прамысловых прадпрыемстваў, хатнія гаспадыні. Іх аб'ядноўвае адно - вялікі дом, у якім гучаць дзіцячыя галасы, і жыццё, поўнае клопату. Дваццаць шэсць жанчын, кожная з якіх выхавала пецярых і больш дзяцей, атрымалі з рук старшыні Мінгарвыканкама Уладзіміра Кухарава заслужаную ўзнагароду - ордэн Маці. Побач з імі сёння іх галоўная падтрымка - сям'я.
Больш за 200 беларусак удастоены ў 2026 годзе ордэна Маці. У сталіцы ж ганаровую ўзнагароду маюць больш за 1100 жанчын.
Ахова мацярынства і дзяцінства - прыярытэт Беларусі. Для бацькоў прадугледжаны дзясятак відаў дзяржаўнай падтрымкі. Але ж галоўная ўзнагарода і крыніца натхнення і пяшчоты, безумоўна, дзеці.