Па даручэнні кіраўніка дзяржавы праводзіцца раптоўная праверка баявой гатоўнасці
Па даручэнні кіраўніка дзяржавы праводзіцца раптоўная праверка баявой гатоўнасці асобнага механізаванага батальёна. Камандуючаму войскамі Заходняга аператыўнага камандавання ўручана распараджэнне дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі аб прывядзенні сіл неадкладнага рэагавання ў гатоўнасць да выканання задач па прызначэнні. З вайскоўцамі правядуць кантрольныя заняткі па розных напрамках падрыхтоўкі. 12 кастрычніка падраздзяленне ажыццявіць марш у прызначаны раён.
Андрэй Гарбаценка, намеснік дзяржсакратара Савета бяспекі Беларусі:
"Будуць праводзіцца кантрольныя заняткі па тактычнай і агнявой падрыхтоўцы. Экіпажы баявых машын будуць выконваць практыкаванні кантрольных стрэльбаў. На завяршальным этапе з асабовым складам батальёна будуць праведзены заняткі па фізічнай падрыхтоўцы. Гэта дазваляе ацаніць гатоўнасць і здольнасць батальёна выконваць пастаўленыя задачы. Ва Узброеных сілах завяршаецца чарговы год, для дадзенага батальёна гэта будзе заканамерны іспыт".
Раптоўны характар праверкі дазваляе атрымаць аб'ектыўную ацэнку ўзроўню баявой гатоўнасці падраздзяленняў. Вынікі кантрольных мерапрыемстваў прааналізуюць у Дзяржаўным сакратарыяце Савета бяспекі і даложаць кіраўніку дзяржавы.