Па слядах бацькі: браты Цвілевічы з СГФ "Руднае" ўжо 22-і сезон убіраюць збожжа ў адным экіпажы

На хлебных нівах Беларусі плячо ў плячо працуюць як вопытныя камбайнеры, так і маладыя спецыялісты, а для многіх экіпажаў уборка ўраджаю стала сямейнай справай.

Так, ужо 22-і ўборачны сезон побач збожжа ўбіраюць два браты з сельскагаспадарчага філіяла "Руднае" Капыльскага раёнаграсэрвіса. Сакрэт зладжанай працы просты: узаемавыручка, любоў да роднай зямлі і імкненне зрабіць максімум для харчовай бяспекі краіны (глядзіце відэа).