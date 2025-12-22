3.68 BYN
Паўтары тысячы маленькіх мінчан наведалі дабрачынны паказ у Белдзяржцырку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
23 снежня адразу паўтары тысячы маленькіх мінчан сталі ўдзельнікамі традыцыйнага навагодняга дабрачыннага паказу ў Белдзяржцырку.
Пераможцы алімпіяд, творчых конкурсаў і спартыўных спаборніцтваў, дзеці са шматдзетных сем'яў, а таксама тыя, хто застаўся без апекі бацькоў. Для кожнага дзіцяці атрымаць запрашэнне на такое відовішчнае шоу - сапраўдны навагодні падарунак.
На манежы - зімовая казка. Жар-птушка выкрадае час, каб Новы год не надышоў. Аднак на дапамогу спяшаюцца незвычайныя героі - Каляндар і Будзільнік. У праграме: акрабаты на батуце і арэлях, дрэсіраваныя поні і сабакі, наезнікі на конях, жанглёры, паветраныя гімнасты і клоўны.
Фота БЕЛТА