Паўтары тысячы маленькіх мінчан наведалі дабрачынны паказ у Белдзяржцырку

Пераможцы алімпіяд, творчых конкурсаў і спартыўных спаборніцтваў, дзеці са шматдзетных сем'яў, а таксама тыя, хто застаўся без апекі бацькоў. Для кожнага дзіцяці атрымаць запрашэнне на такое відовішчнае шоу - сапраўдны навагодні падарунак.