Па запрашэнні Прэзідэнта Беларусі дзеці з Лаоса, М'янмы і В'етнама адпачываюць у "Зубраняці"

Незабыўныя ўражанні для юных падарожнікаў. Дзеці з Лаоса, М'янмы і В'етнама адпачываюць у "Зубранку" на беразе Нарачы.

У Беларусь прыехалі таленавітыя школьнікі, перспектыўныя спартсмены і юныя артысты па запрашэнні нашага Прэзідэнта. У штодзённым раскладзе – працэдуры для аздараўлення, творчыя заняткі, спартыўныя спаборніцтвы і пазнавальныя экскурсіі. За час адпачынку замежныя госці знаёмяцца з паўсядзённым жыццём беларусаў.

Маляўнічая прырода, шчырыя эмоцыі і новыя ўражанні для юных падарожнікаў! Вялікая дэлегацыя дзяцей з Лаоса, М'янмы і В'етнама прыбыла на адпачынак у нашу краіну. Пляцоўка для вывучэння традыцый і культуры - Нацыянальны дзіцячы адукацыйна-аздараўленчы цэнтр "Зубраня" на беразе Нарачы. Экспрэс-знаёмства з Беларуссю пачынаецца (глядзіце відэа).