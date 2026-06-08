3.84 BYN
2.81 BYN
3.23 BYN
КДК даў справаздачу, як эканоміць мільёны і абараняе кашалькі беларусаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Колькасць кантрольных праверак у Беларусі паменшылася амаль удвая, адзначыў 9 чэрвеня старшыня Камітэта дзяржкантролю Васіль Герасімаў на сумесным пасяджэнні абедзвюх палат парламента.
Адна з ключавых задач ведамства - праверка выканання даручэнняў Прэзідэнта. У цэнтры ўвагі эканоміка і сацыяльная сфера. Заканадаўчыя ініцыятывы, зарплаты ў канвертах, сітуацыя на спажывецкім рынку і неабгрунтаваныя выдаткі. У першую чаргу праца на папярэджанне і прафілактыку парушэнняў (гл. відэа).