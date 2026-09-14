Падарунак да Дня горада: адбылася прэзентацыя другога абноўленага выдання "100 шэдэўраў"
100 бестселераў пад адной вокладкай. Галоўная маляўнічая галерэя прадставіла абноўленае выданне "100 шэдэўраў Нацыянальнага мастацкага музея". Навукова-папулярная кніга стала сімвалічным падарункам да Дня горада: у яе ўвайшла залатая калекцыя больш чым 37-тысячнага збору музея за перыяд з ХVI па ХХ стагоддзі.
Уладзімір Пракапцоў, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі:
"Вельмі важна для музея сёння, акрамя выставачных праектаў, каб маглі прызентаваць і выпускаць каталогі, альбомы, вось накшталт гэтых "100 шэдэўраў". Тут унікальныя калекцыі старажытнабеларускага мастацтва, рускага мастацтва, заходнееўрайскага мастацтва і беларускага сучаснага мастацтва. Гэта на вучонай радзе мы вырашалі, які твор можа папасці ў гэты ўнікальны фаліянт. Дарэчы хачу сказаць, што ў перспектыве было задумана, як выдаць усю калекцыю Мастацкага музея".
Кнігу можна будзе набыць па адрасе Карла Маркса, 24 ужо праз тыдзень.