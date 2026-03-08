Падатак на сабак у Мінску стане абавязковым для ўсіх уладальнікаў. З 1 ліпеня 2026 года правілы налічэння збору абнаўляюцца.

Прыручыў хатняга гадаванца - аформі "прапіску" для яго. Зарэгістраваць чатырохногага сябра можна ў службе "Адно акно" па месцы жыхарства. Як толькі шчанюку спаўняецца тры месяцы, налічваецца падатак.