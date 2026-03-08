3.72 BYN
Падатак на сабак у Мінску стане абавязковым для ўсіх уладальнікаў з 1 ліпеня 2026 года
Падатак на сабак у Мінску стане абавязковым для ўсіх уладальнікаў. З 1 ліпеня 2026 года правілы налічэння збору абнаўляюцца.
Прыручыў хатняга гадаванца - аформі "прапіску" для яго. Зарэгістраваць чатырохногага сябра можна ў службе "Адно акно" па месцы жыхарства. Як толькі шчанюку спаўняецца тры месяцы, налічваецца падатак.
Калі раней квітанцыі атрымлівалі толькі тыя, хто афіцыйна заявіў пра свайго гадаванца, то зараз падатак стане абавязковым для ўсіх. Калі будзе высветлена, што сабака фактычна пражывае ў кватэры, збор налічаць нават пры адсутнасці рэгістрацыі.
Марына Толсцік, гендырэктар ДА "Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка":
"Пачынаючы з сакавіка, калі квітанцыі прыйдуць у нашы жылыя дамы, кватэры, (мы звяртаем увагу ўсіх плацельшчыкаў!) на зваротным боку будзе напісана інфармацыя, напамінак аб тым, што калі ёсць гадаванец, то яго трэба зарэгістраваць. З 1 ліпеня ў квітанцыі мы плануем выставіць усім уладальнікам свойскіх жывёл (незалежна ад таго, зарэгістраваны гадаванец ці не) падаткі, прадугледжаныя заканадаўствам".
Звесткі аб незарэгістраваных жывёлах паступаюць не толькі ад жыллёвых эксплуатацыйных арганізацый, але і ад раённых адміністрацый і ветэрынарных устаноў.
"Падатак на сабак існуе вельмі даўно. Гэта не дадатковы падатак, не новы плацёж, а мясцовы падатак, які выплачваецца ў мясцовы бюджэт, - патлумачыла намеснік начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Беларусі па г. Мінску Вольга Тарасевіч. - Аналіз, які праводзіцца зацікаўленымі органамі, паказаў, што, на жаль, не ўсе ўладальнікі выконваюць свае абавязкі па рэгістрацыі жывёліны. Таму на сённяшні момант мы хочам нагадаць аб тым, што рэгістрацыя - гэта абавязак, і абавязак выплачваць падатак. Што датычыцца самога падатку, стаўка па горадзе Мінску на сённяшні момант - 11 рублёў 10 капеек за квартал. Суму падатку кожны ўладальнік убачыць у жыроўцы. Прычым усё роўна, ён з'яўляецца плацельшчыкам жыллёва-камунальных паслуг, альбо ён проста пражывае па гэтым адрасе".
Парушэнне правіл утрымання гадаванцаў, у тым ліку адсутнасць рэгістрацыі, цягне за сабой штраф памерам ад 1 да 15 базавых велічынь.
Сёння ў Мінску з афіцыйнай "прапіскай" налічваецца каля 14 тыс. сабак і 1,5 тыс. катоў. Рэгістрацыя не фармальнасць, а рэальны спосаб гарантаваць бяспеку горада і саміх жывёл.