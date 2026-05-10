Падаць гісторыю без скажэнняў і стэрэатыпаў: у Мінску прэзентавалі чатырохтомнік пра Беларусь
У Мінску прэзентавалі чатырохтомнік пра Беларусь. Яго ўжо называюць адным з найбуйнейшых сучасных выдавецкіх праектаў. Інфармацыя ў кнігах лаканічная, візуальна насычаная і зразумелая чытачу. На гэта аўтары зрабілі асаблівы акцэнт.
Галоўная ідэя праекта - распавесці пра Беларусь комплексна і даступна перш за ўсё для замежнай аўдыторыі. Як адзначалі спікеры, чатырохтомнік першапачаткова ствараўся для дыпламатычных прадстаўніцтваў, міжнародных пляцовак і замежных дэлегацый, каб сфарміраваць аб'ектыўнае ўяўленне аб краіне. Пры гэтым аўтары падкрэсліваюць, што гэта не проста кнігі па гісторыі, а спроба паказаць беларускую дзяржаўнасць, культуру, сучаснае развіццё і нацыянальны характар праз рэальныя факты і дакументы. Бо сёння асабліва важна гаварыць пра Беларусь ўласным голасам ва ўмовах інфармацыйнага націску і вялікай колькасці непраўдзівай інфармацыі (гл. відэа).