Падрыхтоўка да 9 Мая: Мінск упрыгожаць 150 маштабных тэматычных канструкцый
Антураж пераможнага мая ўжо на вуліцах і праспектах Мінска. У аснове святочнага дэкору - яблыневы цвет як сімвал Перамогі, сімвалы народнай памяці, рэтракадры ваеннай хронікі, у ландшафтным дызайне кветкавыя кампазіцыі.
Усяго сталіцу аздобяць 150 маштабных арт-інсталяцый і канструкцый, 13 з якіх новыя дызайнерскія распрацоўкі. На апорах асвятлення ўжо з'явіліся больш за 25 тыс. флажкоў. Да 9 Мая ўпрыгожаць і галоўныя святочныя пляцоўкі.
Святочны антураж вуліц і праспектаў Мінска да Дня Перамогі
Асаблівую атмасферу пераможнага мая ўжо можна адчуць у кожным раёне Мінска. Праспекты, вуліцы і плошчы змяніліся да свята. Тэматычныя арт-інсталяцыі, фотазоны і пано. Усяго да Дня Перамогі ў горадзе-героі ўсталююць больш за 5 тыс. модульных канструкцый.
Маштабная арт-інсталяцыя - ля Палаца Рэспублікі. Тут размясціцца сімвалічная алея памяці з 6-метровых калон. На кожнай інфармацыя пра пераможны рух трох Беларускіх і Прыбалтыйскага франтоў. У дэкоры графічныя элементы, гістарычныя даведкі і аб'ёмныя пяціканцовыя зоркі.
На Плошчы Незалежнасці з'явілася маштабная кампазіцыя "З Днём Перамогі", а фасад педагагічнага ўніверсітэта па традыцыі ўпрыгожыць тэматычнае пано памерам 40 метраў. Святочная арт-паштоўка пераможнага мая складаецца з 8 тыс. маленькіх флажкоў.
Пляцоўку ля стэлы "Мінск - горад-герой" на праспекце Пераможцаў упрыгожыла імправізаваная міні-сцэна, у якасці заслоны - ваенныя газеты. Кулісы запрашаюць зазірнуць у мінулае. А на фасадзе Палаца спорту - 32-метровае тэматычнае пано ў колерах дзяржаўнай сімволікі. Апоры вулічнага асвятлення таксама аздобілі святочнымі арачнымі канструкцыямі.