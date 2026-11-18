37 чалавек, сярод якіх будучыя медыкі, аграномы, юрысты, педагогі і эканамісты, сталі ўладальнікамі штогадовых стыпендый Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Іх уручаюць з 2016-га і прызначаюць адзін раз за ўвесь перыяд навучання. За 10 гадоў стыпендыі ФПБ атрымалі сотні навучэнцаў устаноў адукацыі. У кожнага высокія вынікі ў вучобе і актыўная грамадская пазіцыя. Падтрымка моладзі - частка сістэмнай працы прафсаюзаў.

У прафсаюзным руху Беларусі - каля 4 млн чалавек. Больш за 600 тыс. з іх - моладзь.