У Мінску адбылося заключнае пасяджэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі ў дзеючым складзе. Паўнамоцтвы ЦВК заканчваюцца ў снежні.

Згодна з Канстытуцыяй новы склад будзе абраны на пасяджэнні Усебеларускага народнага сходу 17-18 снежня.

За пяць гадоў камісія правяла 32 пасяджэнні, прыняла каля 300 пастаноў і арганізавала пяць электаральных кампаній, уключаючы прэзідэнцкія выбары, рэспубліканскі рэферэндум па зменах у Канстытуцыі і адзіны дзень галасавання.

Ігар Карпенка, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі:

"Адзіны дзень галасавання быў дастаткова складаны, таму што мы выбіралі вялікую колькасць дэпутатаў упершыню. Таксама ўпершыню мы аптымізавалі сістэму камісій. Вы ведаеце, што функцыю акруговых камісій па выбарах дэпутатаў парламента выконваў шэраг тэрытарыяльных камісій, г. зн. мы скарацілі склады камісій. Трэба было письменна размеркаваць чалавечыя рэсурсы. Мы больш эканомна з пункту гледжання фінансаў правялі гэту кампанію, але такі маштаб патрабаваў сур'ёзнай, скрупулёзнай работы. Гэты вопыт ужо сёння можа быць выкарыстаны новым складам ЦВК для арганізацыі чарговага адзінага дня галасавання, які ўжо вядомы - 25 лютага 2029 года".

Даклад па выніках пяцігоддзя работы ЦВК накіруе кіраўніку дзяржавы, Усебеларускаму народнаму сходу, Канстытуцыйнаму і Вярхоўнаму судам і абедзвюм палатам парламента.