Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Пагранічнікі павіншавалі з навагоднімі святамі мінскіх кадэтаў

У рамках рэспубліканскай акцыі "Нашы дзеці" прадстаўнікі ведамства і Інстытута пагранслужбы сустрэліся з выхаванцамі Мінскага гарадскога кадэцкага вучылішча.

Пагранічнікі правялі для навучэнцаў святочны канцэрт. Афіцэры не толькі павіншавалі навучэнцаў, але і падзякавалі педагогам за значны ўклад у выхаванне годнай моладзі.

Ансамбль Інстытута памежнай службы выступіў сумесна з творчымі калектывамі вучылішча.

Разделы:

ГрамадстваСям'я і дзеці