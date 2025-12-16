3.68 BYN
Пагранічнікі павіншавалі з навагоднімі святамі мінскіх кадэтаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У рамках рэспубліканскай акцыі "Нашы дзеці" прадстаўнікі ведамства і Інстытута пагранслужбы сустрэліся з выхаванцамі Мінскага гарадскога кадэцкага вучылішча.
Пагранічнікі правялі для навучэнцаў святочны канцэрт. Афіцэры не толькі павіншавалі навучэнцаў, але і падзякавалі педагогам за значны ўклад у выхаванне годнай моладзі.
Ансамбль Інстытута памежнай службы выступіў сумесна з творчымі калектывамі вучылішча.