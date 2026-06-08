Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Пакланіцца святыням і подзвігу герояў ВАВ - патрыятычны велапрабег пройдзе па знакавых месцах

Пакланіцца святым месцам і подзвігу герояў Вялікай Айчыннай вайны і праехаць дарогамі Беларусі - усё гэта мэта маштабнага рэспубліканскага велапрабегу.

Гэта сумесная ініцыятыва Праваслаўнай царквы і Міністэрства спорту і турызму.

Патрыятычны велапрабег аб'яднаў рэгіёны

Пакланіцца подзвігу тых, хто стаяў ля вытокаў вызвалення краіны, а яшчэ наведаць святыні, памаліцца аб захаванні міру. Спартсмены, духавенства, прадстаўнікі праваслаўных моладзевых братэрстваў аб'ядналіся ў велапрабег (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства