Палатно пра нацыянальны боль - "Патэтычны дзённік памяці" не дае забыцца пра Вялікую Айчынную
Аўтар:Лідзія Заблоцкая
Гэтыя людзі прысвячаюць сваё жыццё служэнню краіне. 19 снежня Прэзідэнт падпісаў указы аб прысуджэнні традыцыйных у Раство высокіх узнагарод - прэмій "За духоўнае адраджэнне" і спецпрэмій дзеячам культуры і мастацтва.
За ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адзначана трупа Вялікага тэатра Беларусі. "Патэтычны дзённік памяці" - прэм'ера 2024 года - стаў прысвячэннем ахвярам Вялікай Айчыннай вайны (больш падрабязна - глядзіце відэа).