Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Палац Незалежнасці ў чаканні Навагодняга балю для моладзі

Палац Незалежнасці рыхтуецца да галоўнага танцавальнага вечара года. 24 снежня ў сценах сімвала беларускай дзяржаўнасці пройдзе Навагодні баль для моладзі. Ён стане сапраўдным падарункам для таленавітых студэнтаў і старшакласнікаў з усіх рэгіёнаў нашай краіны.

Гэту неверагодна прыгожую музычную падзею маладыя людзі заслужылі сваімі поспехамі ў вучобе, творчасці, спорце. Менавіта яны стануць галоўным упрыгажэннем свята, якое ўжо стала традыцыяй суверэннай Беларусі (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

ГрамадстваМоладзь