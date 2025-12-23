3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Палац Незалежнасці ў чаканні Навагодняга балю для моладзі
Аўтар:Вольга Анішчанка
Палац Незалежнасці рыхтуецца да галоўнага танцавальнага вечара года. 24 снежня ў сценах сімвала беларускай дзяржаўнасці пройдзе Навагодні баль для моладзі. Ён стане сапраўдным падарункам для таленавітых студэнтаў і старшакласнікаў з усіх рэгіёнаў нашай краіны.
Гэту неверагодна прыгожую музычную падзею маладыя людзі заслужылі сваімі поспехамі ў вучобе, творчасці, спорце. Менавіта яны стануць галоўным упрыгажэннем свята, якое ўжо стала традыцыяй суверэннай Беларусі (падрабязнасці ў відэа).