Палац Незалежнасці наведаў з экскурсіяй калектыў "Белэнерга"

20 мая Палац Незалежнасці расчыніў дзверы для людзей, чыя прафесія цесна звязана з сілай, святлом і рухам. Размова ідзе пра калектыў "Белэнерга".

Цяжка ўявіць наш імклівы рытм жыцця без камфорту і цяпла. А сапраўднымі рыцарамі гэтай стабільнасці па праве лічацца людзі, якія запрошаны ў "калідоры вялікай палітыкі". Сённяшнія экскурсанты кожны дзень запальваюць святло ў вокнах нашых дамоў, льюць цяпло ў батарэі заводаў і бальніц.

І жэст - запрасіць у Палац Незалежнасці простых энергетыкаў, ветэранаў і рамонтнікаў - гэта прызнанне. Бо менавіта іх рукамі і ствараецца энергетычная бяспека Беларусі.

Як падкрэслівае наш Прэзідэнт, праца простых людзей - гэта і ёсць галоўная каштоўнасць дзяржавы.

95 гадоў - гэта толькі пачатак. І той факт, што першыя дні пасля юбілею энергетыкі сустракаюць у сэрцы палітычнага жыцця краіны, гаворыць пра многае. Улада і народ - гэта адзін ланцуг, па якім бяжыць ток стварэння.