Палац Незалежнасці наведаў з экскурсіяй калектыў "Белэнерга"
20 мая Палац Незалежнасці расчыніў дзверы для людзей, чыя прафесія цесна звязана з сілай, святлом і рухам. Размова ідзе пра калектыў "Белэнерга".
15 мая аб'яднанне адзначыла 95-гадовы юбілей. Таксама да экскурсіі далучыліся ганаровыя пенсіянеры энергагаліны і прадстаўнікі Беларускай атамнай электрастанцыі. Усяго 120 чалавек.
Цяжка ўявіць наш імклівы рытм жыцця без камфорту і цяпла. А сапраўднымі рыцарамі гэтай стабільнасці па праве лічацца людзі, якія запрошаны ў "калідоры вялікай палітыкі". Сённяшнія экскурсанты кожны дзень запальваюць святло ў вокнах нашых дамоў, льюць цяпло ў батарэі заводаў і бальніц.
І жэст - запрасіць у Палац Незалежнасці простых энергетыкаў, ветэранаў і рамонтнікаў - гэта прызнанне. Бо менавіта іх рукамі і ствараецца энергетычная бяспека Беларусі.
Як падкрэслівае наш Прэзідэнт, праца простых людзей - гэта і ёсць галоўная каштоўнасць дзяржавы.
Усе пытанні мадэрнізацыі энергакомплексу, працы Беларускай АЭС і надзейнасці сетак - на пастаянным кантролі кіраўніка дзяржавы. Прэзідэнт асабіста каардынуе развіццё галіны, разумеючы, што пакуль энергасістэма стабільная, стабільная і краіна.
95 гадоў - гэта толькі пачатак. І той факт, што першыя дні пасля юбілею энергетыкі сустракаюць у сэрцы палітычнага жыцця краіны, гаворыць пра многае. Улада і народ - гэта адзін ланцуг, па якім бяжыць ток стварэння.