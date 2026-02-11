Палац Незалежнасці з экскурсіяй наведалі навуковыя-эканамісты і студэнты БДЭУ

Галоўная палітычная пляцоўка краіны - Палац Незалежнасці - 12 лютага зноў прымала гасцей. Сімвал незалежнасці з экскурсіяй наведалі навуковыя-эканамісты і будучыя спецыялісты - студэнты БДЭУ. Магчымасць дакрануцца да гісторыі, убачыць залы, дзе прымаюцца лёсавызначальныя рашэнні, ёсць у кожнага.

Палац Незалежнасці зноў расхінуў свае дзверы для жаданых гасцей. У гэты чацвер тут прымалі навукоўцаў-эканамістаў. Інстытут эканомікі НАН Беларусі ў сакавіку адзначыць 95-годдзе. Да юбілею прайшла экскурсія для супрацоўнікаў галаўнога даследчага цэнтра, аналітыкаў Міністэрства эканомікі, студэнтаў і выкладчыкаў БДЭУ. Маршрут хоць і ўрачыста стандартны, але эмоцыі штораз новыя (гл. відэа).